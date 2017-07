Opvolger van #TheDress: welke twee kleuren zie je hier?

Hou je vast: er is een opvolger van #TheDress opgedoken. Is dit t-shirt zeegroen met grijs of zeegroen met roze? Op internet kunnen mensen het er maar niet over eens worden.De meningen zijn net als twee jaar geleden sterk verdeeld. Toen barstte wereldwijd een discussie los of een jurk wit-goud was of zwart-blauw.De Nederlandse neurowetenschapper, ofwel hersenprofessor, Maarten Frens verklaarde eerder wat er in het hoofd van mensen gebeurt. Volgens de wetenschapper die verbonden is aan het Rotterdamse universitaire ziekenhuis Erasmus MC is de jurk - en nu dus ook de Nike-outfit- een grappig voorbeeld van het fenomeen kleurconstantie.De kleur die je ziet heeft alles de maken met de aannames die in de hersenen worden gemaakt. ,,Alles wat je in je leven hebt meegemaakt is van invloed", stelde Frens eerder. ,,Je ziet nooit een kleur op zich, die wordt altijd bepaald ten opzichte van de omgeving. Door onder meer lichtbronnen en schaduwen. Deze jurk is op zo'n manier gefotografeerd dat het onmogelijk in te schatten is wat de kleuren in de omgeving zijn. Je kunt de aanname niet maken, dat betekent dat verschillende mensen een andere aanname maken".Ook Duitse wetenschappers zochten naar een verklaring. Ze lieten mensen onder een MRI-scanner naar een foto van de jurk kijken. Mensen die de jurk in wit-goud zagen, vertoonden extra hersenactiviteit, voornamelijk in de voorste en pariëtale hersenkwab. Deze delen van de hersenen zijn vaak actief bij selectieve aandacht, besluitvorming en het verwerken van visuele informatie. Met andere woorden: mensen die de jurk wit-goud beoordeelden, maakten een extra hersensprongetje. Degenen die de jurk als blauw-zwart beoordeelden, zagen de jurk gewoon precies zoals deze is.Dat is ook het geval bij de Nike-outfit. Rachael Stewart, de vrouw die de foto heeft geplaatst op Facebook, maakt een einde aan alle discussies: ,,Hoe kan iemand denken dat dit iets ánders is dan roze met wit?”