Man gewond na ruzie met... papegaai

Een Akenaar is maandag gewond geraakt na een ruzie met zijn papegaai. Buren alarmeerden de politie toen zij vanuit een woning geschreeuw hoorden. Er werd met meubels gesmeten en iemand schreeuwde ‘du dreckige Sau’, wat zoveel betekent als smerig varken.



De politie rukte meteen uit en hoorden bij aankomst dat in de woning de ruzie nog volop aan de gang was. Vervolgens kwam er een man uit de woning met een bloedende lip.



Toen de agenten de man vroegen wie hem had toegetakeld, antwoordde deze: “mijn papegaai.” De man verklaarde ruzie te hebben gekregen met zijn huisvogel en de papegaai zou hem daarbij in de lip hebben gebeten.



De ruzie ontstond nadat de papegaai tijdens het rondvliegen in de woonkamer meubelstukken omgooide. De agenten konden niet achterhalen of de man of de papegaai ‘du dreckige Sau’ had geschreeuwd.



Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: