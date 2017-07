Chinees deelbedrijf verliest 300.000 paraplus

We delen via allerlei platformen al auto's, huizen en fietsen. Waarom niet ook paraplu's, dacht het Chinese bedrijf Sharing E Umbrella. Maar aan één ding dachten ze niet, en dat leverde ze een flinke kostenpost op.De oprichters van Sharing E Umbrella leek het wel handig: overal in de stad een paraplu kunnen oppikken, als je die van jezelf vergeten bent. Je kunt ze huren per halfuur, tegen een tarief van 6 cent en een borgbedrag van 2,50 euro. Gebruikers scannen een code met hun smartphone en kunnen dan een slot openen.De paraplu's - met GPS-zender erin - kostten het bedrijf rond de 6,85 pond per stuk. Maar wat het bedrijf vergat, schrijft the Guardian, was het instellen van een boete als een gebruiker de paraplu niet terugbrengt. Dat verklaart waarschijnlijk waarom het bedrijf in een paar weken tijd zo'n 300.000 exemplaren verloor.Het bedrijf laat zich vooralsnog niet weerhouden in ambitie: oprichter Zhao Shuping wil nog steeds 30 miljoen paraplu's over het land verspreiden voor het einde van het jaar, laat hij weten aan lokale media. Hij ontving er in mei nog 1,2 miljoen euro financiering voor.