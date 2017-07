Drie koppen koffie per dag zorgen voor een langer leven

Kun jij je dag niet beginnen zonder koffie? Dan is er goed nieuws: wie drie koppen per dag drinkt leeft mogelijk langer dan mensen die geen koffie drinken. Dat blijkt uit twee omvangrijke Europese en Amerikaanse onderzoeken.



De wetenschappers ontdekten dat koffieconsumptie in verband staat met een lager risico op alle doodsoorzaken. Dit geldt met name bij ziekten die te maken hebben met de bloedsomloop en de spijsvertering. Zo blijkt uit de gisteren gepubliceerde publicatie in tijdschrift Annals of Internal Medicine.



Al is er wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen die minstens drie koppen koffie per dag drinken hebben 18 procent minder kans om te overlijden aan een aandoening dan niet koffiedrinkers. Vrouwen die dezelfde hoeveelheid koffie drinken profiteren iets minder: zij hebben 8 procent minder kans te overlijden aan een aandoening dan niet koffiedrinkers van hetzelfde geslacht.



Een verschil tussen cafe´nevrije koffie en gewone koffie is er niet.

14-07-2017 09:25:04 venzje

Prof. Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de VU, reageerde hierop met deze opmerkingen:



"Net als met rode wijn zou de verklaring wel eens heel simpel kunnen zijn: opleiding. Mensen met een hogere opleiding drinken vaker wijn, minder suikerhoudende frisdrank, en minder wit brood dan mensen met een minder hoge opleiding. En wellicht dat mensen met een hoge opleiding ook in andere opzichten een gezondere leefstijl hebben. Maar waarom zouden mensen met een hoge opleiding meer koffie drinken? Simpelweg omdat je achter je computer, of tijdens vergaderingen en werkoverleg, alle tijd hebt om sloten koffie te drinken.

Als stratenmaker, bouwvakker, of arbeider in de fabriek kun je dat alleen doen tijdens de pauzes. Vooralsnog is opleiding, soms conceptueel verpakt als sociaal-economische status, één van de belangrijkste variabelen als het gaat om gezondheid en levensverwachting. Opmerkelijk dat juist deze variabele zo weinig wordt genoemd in de berichtgeving over onderzoek naar voeding."



14-07-2017 09:33:19 allone

@venzje : Hoewel ik denk dat ook bouwvakkers/fabriekswerkers wel 3 bakken koffie per dag drinken.



Volgens mij drinken de meeste mensen koffie, en 3 kopjes is niet bijzonder veel. Vraag me dus af hoe groot en hoe representabel de controlegroep was

Eerlijk gezegd geloof ik niks van dit onderzoek. Ik drink nooit koffie, en ben minstens zo gezond als sommige andere mensen van mijn leeftijd, en gezonder dan sommige andere



14-07-2017 09:43:10 venzje

@allone : Ik geloof sowieso niet in al die onderzoeken die één voedingsmiddel aanwijzen als panacee voor een langer en gezonder leven. Er zijn altijd zóveel andere variabelen van invloed op de uitkomsten.

14-07-2017 11:56:20 Haroldje

Wnplts: Noord Brab

14-07-2017 12:21:51 Sjaak

Ik moet echt gaan minderen, anders word ik 110 en dat trek ik echt niet.

14-07-2017 12:26:07 allone

@Sjaak :

