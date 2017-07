Voor al uw dranken groot of klein, moet u bij Financien zijn

Wie nog op zoek is naar drank voor bij de barbecue, kan daarvoor op 7 augustus terecht bij de Belgische FOD FinanciŽn. Die houdt die dag een openbare verkoop van in beslag genomen drank. Het eerste lot kost u minimum zo'n 5.000 euro, maar voor die prijs kunt u wel 1.200 flessen echte whisky krijgen.

"We verkopen alcoholische dranken tegen een scherpe prijs: 100 procent origineel, geen namaak." Zo prijst de overheidsdienst FinanciŽn de openbare verkoop aan.



Voor liefhebbers een echte schattenmand, blijkt uit de catalogus. Er zijn onder meer tientallen loten van elk 1.200 flessen whisky, 450 flessen wodka, 690 flessen raki en ga zo maar door.



De drank werd door de douane in beslag genomen omdat de accijns- of douanerechten niet werden betaald. Dus niet omdat het namaak zou zijn, benadrukt FinanciŽn.



De biedprijs start aan de minimumprijs om de niet-betaalde rechten te dekken. Voor lot A1 bedraagt dat 5.069,31 euro. Maar daarvoor krijgt u dus wel 1.200 flessen whisky in ruil.



De openbare verkoop vindt plaats op 7 augustus, bieden kan tot dan via e-mail. Wie een lot weet binnen te rijven, moet die wel op eigen krachten ophalen. Dan is het wel handig om te weten dat de dranken liggen opgeslagen in Houdeng-Goegnies, in de provincie Henegouwen. Meer informatie vindt u op de website van de FOD FinanciŽn.



Professor Fiscaal Recht Michel Maus ziet alvast - met een knipoog - een probleem van oneerlijke concurrentie.

meer iets voor de groothandelaren en drankwinkels want geen alcoholische familie krijgt er zelf 1200 flessen doorheen, misschien in 12 jaar ja....

