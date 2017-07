Belg waarschuwt andere vakantiegangers: Laat radarverklikker thuis

Wie deze zomer naar of door Zwitserland rijdt met de wagen, laat maar best zijn radarverklikker thuis. Want zelfs als hij niet is ingeschakeld en in j

Reacties

13-07-2017 12:13:11 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.725

OTindex: 2.543

Geldt dat ook voor mijn navigatieprogramma, dat dit soort informatie automatisch weergeeft? Of doet het dat in dit soort landen niet?

13-07-2017 12:37:56 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 479

OTindex: 43

Wnplts: Regio Leid

@venzje :

Geldt dat ook voor mijn navigatieprogramma, dat dit soort informatie automatisch weergeeft? Of doet het dat in dit soort landen niet? QuoteGeldt dat ook voor mijn navigatieprogramma, dat dit soort informatie automatisch weergeeft? Of doet het dat in dit soort landen niet? Misschien dat deze informatie wat helpt

13-07-2017 12:40:57 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 479

OTindex: 43

Wnplts: Regio Leid

Het schijnt volgens dit artikel dat dit soort radarverklikkers legaal zijn in heel Europa. Maar of dit anno 2017 nog steeds het geval is weet ik niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: