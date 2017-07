Antonia ontdekt op niet-alledaagse wijze dat haar vriend haar bedriegt

Vanuit het niets felicitaties krijgen voor de geboorte van een baby? Antonia Chinn wist even niet wat haar overkwam, want ze was nooit zwanger geweest

13-07-2017 12:38:09 jaly

Als ik het goed begrijp was hij haar vriend niet meer toen hij vader werd..

13-07-2017 12:48:35 stora

Ik vind gedegouteerd wel een heel mooi woord @jaly , klopt, maar in de aanloop naar zijn vaderschap nog wel.Ik vind gedegouteerd wel een heel mooi woord

13-07-2017 13:00:34 allone

Geef mij maar double dutch



Het zal idd niet voorkomen, dat je gefeliciteerd wordt met iemand anders' baby @stora : jij houdt van de franse taal?Geef mij maar double dutchHet zal idd niet voorkomen, dat je gefeliciteerd wordt met iemand anders' baby

13-07-2017 16:11:12 GroteMop1983

maar ik heb de pagina omgeslagen

Op Facebook? Knap werk, als het je lukt om op Facebook een pagina om te slaan. Op Facebook?Knap werk, als het je lukt om op Facebook een pagina om te slaan.

13-07-2017 16:45:49 HHWB

T S Ach het is niet eerlijk. Dump haar alvorens een andere relatie aan te gaan...

