Vice-president Mike Pence gaat compleet viraal door zijn rebelse actie bij NASA

De Amerikaanse vice-president Mike Pence is een hit op het internet. Tijdens zijn bezoek aan het Kennedy Space Center raakte hij een voorwerp van NASA aan waar toch wel heel duidelijk 'Do Not Touch' op stond. Is Pence gewoon rebels of toch niet zo goed in lezen?Duidelijker kon het er niet opstaan "Do Not Touch" op een onderdeel van de ruimteraket Orion in het Kennedy Space Center in Florida. Maar toch legde de Amerikaanse vice-president Mike Pence heel zijn hand op het onderdeel.Het is de schuld van ...Klik, een foto van het moment werd gemaakt en ging al snel de wereld rond. Mike Pence vond het allemaal wel grappig en stak de schuld van zijn 'rebels gedrag' op Marco Rubio die Pence zou hebben uitgedaagd.Volgens NASA werd er geen schade toegebracht aan het ruimtetuig en kon het ook geen kwaad "aangezien ze het onderdeel toch nog gingen poetsen". Zij vonden het vooral een eer dat de vice-president op bezoek kwam.Het handgebaar van Pence gaat de wereld rond en lokt verschillende reacties uit op het internet.