Bewezen: vrouwen kunnen beter gedachten lezen dan mannen

Een echte verrassing is het niet, maar een nieuwe Amerikaanse studie bevestigt het wel: vrouwen kunnen beter gedachten lezen van iemand anders dan mannen.



Een nieuwe studie van de universiteit van Cambridge suggereert dat vrouwen beter emoties kunnen aflezen bij iemand anders dan mannen, en dat alleen maar door in hun ogen te kijken. De onderzoekers bestudeerden daarvoor de scores van een cognitieve empathietest bij 89.000 deelnemers.



De studie, waarin samengewerkt werkt met het geneticabedrijf 23andme, kon ook varianten op het chromosoom 3 identificeren die ons helpen om de gedachten en gevoelens van anderen beter te kunnen lezen. Toch durven ze ook niet alles te verklaren met genetica en is verder onderzoek nodig.

Reacties

12-07-2017 16:30:19 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.052

OTindex: 1.635

Ah... vandaar dat vrouwen altijd winnen op poker-toernooien... oh wacht, dat is helemaal niet zo.

12-07-2017 16:39:22 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 477

OTindex: 43

Wnplts: Regio Leid



nee hoor.. geintje, ik weet nml hoeveel de huisvrouw de man uit handen neemt Ze hebben gewoon veuls meer tijd om dat te oefenennee hoor.. geintje, ik weet nml hoeveel de huisvrouw de man uit handen neemt

12-07-2017 20:27:38 allone

Stamgast



WMRindex: 28.543

OTindex: 58.187

Een echte verassing is het niet, nee.

