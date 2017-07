18-jarige poes gevonden die sinds 2010 werd vermist

Een dierenasiel in Ede heeft zondag een 18-jarige poes binnengekregen die sinds 2010 werd vermist. Goed nieuws, zou je zeggen, maar haar baasje is niet meer te vinden.De poes zou Mulan heten. Het dierenasiel heeft de chip van de kat uitgelezen en daarop staat een adres op de Oranjesingel in Nijmegen, op 40 kilometer van Ede. Op het adres staat tegenwoordig een hotel, het huis dat er stond is afgebroken.Opvallend genoeg is de poes er helemaal niet slecht aan toe. "Ze is sterk vermagerd, maar haar gebit is in goede staat", zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming, waar het asiel onder valt. "Wij hebben het vermoeden dat ze niet zeven jaar op straat heeft geleefd. Maar waar dan wel weten we ook niet."Het asiel wil de kat teruggeven aan de eigenaar en heeft op Facebook gevraagd of mensen weten van wie de kat is. Bij het asiel hebben zich al mensen gemeld die de poes willen adopteren.Update: De ouders van de inmiddels overleden bazin van de poes zullen voor haar gaan zorgen. Bron: Omroep Gelderland