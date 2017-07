Slachtoffer beeraanval: ik werd wakker van een krakend geluid

Een Amerikaanse man mag van geluk spreken dat hij een aanval van een beer heeft overleefd: hij werd wakker met de kaken van het dier om zijn hoofd.



De 19-jarige Dylan, begeleider van een jeugdkamp in de staat Colorado, sliep met enkele collega's in een indianententje bij een meer op Glacier View Ranch. Rond 04.00 uur 's nachts werd hij wakker van een krakend geluid: de tanden van het dier die over zijn schedel schraapten.



Dylan dacht aanvankelijk dat hij droomde, toen de zwarte beer hem probeerde uit zijn slaapzak te trekken. "Hij greep me beet en trok aan me. Toen beet hij achter in mijn hoofd en sleepte me mee. Het leek eeuwig te duren."



De tiener was al zo'n drie meter versleept toen zijn collega's wakker werden en het dier probeerden te verjagen. Dylan verweerde zich ondertussen door het dier te slaan.



Uiteindelijk liet de beer zich wegjagen. Dylan raakte slechts lichtgewond.



Volgens een woordvoerder van het park was de aanval niet veroorzaakt door de tieners. Ze hadden bijvoorbeeld geen eten laten slingeren. "Dit is gevaarlijk gedrag. We gaan er alles aan doen om het dier te vinden." Als dat lukt dan wordt de beer afgemaakt.



Op het moment van de aanval waren er ook kinderen van 12, 13 jaar oud in het kamp, maar omdat zij niet buiten slapen, liepen ze geen risico. Het kamp gaat door, maar begeleiders moeten nu ook binnen slapen.

