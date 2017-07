Mannenvrij festival, 'totdat ze zich allemaal gedragen'

Een muziekfestival met alleen maar niet-mannen. Dat is de reactie van de Zweedse comédienne Emma Knyckare op seksueel misbruik op festivals. Vorige week was Bravalla, een van de grootste festivals van Zweden, en daar werden verschillende vrouwen aangerand en verkracht.



De organisatie heeft de streep gezet door plannen voor een volgende editie. Knyckare besloot in reactie daarop juist een nieuw festival op poten te zetten. Ze twitterde: "Wat denken jullie van een cool festival waar alleen niet-mannen welkom zijn?" Mannen zijn pas weer welkom als ze zich allemaal kunnen gedragen, voegde ze eraan toe.



Een dag na haar tweet bevestigde Knyckare het plan tegen Zweedse media: "Het eerste mannenvrije rockfestival ziet volgende zomer het licht."



De comédienne zegt dat het niet oneerlijk is om alle mannen te weren. "Het is blijkbaar OK om vrouwen de hele tijd te discrimineren, dus misschien is het ook OK om mannen drie dagen buiten te sluiten?"



Ze meldt dat ze al veel aanmeldingen heeft van vrouwen die een steentje willen bijdragen aan het festival - van schoonmaaksters tot vrouwen die willen optreden. Ook een mannelijke collega-komiek heeft zich aangemeld als schoonmaker, om de troep achteraf op te ruimen.



Tijdens Bravalla kreeg de politie tientallen meldingen van meisjes en vrouwen over seksueel misbruik. Vorig jaar was het ook behoorlijk raak op het festival in Norrkoping. Headliner Mumford and Sons zei toen zelfs het festival voortaan te boycotten totdat er maatregelen werden getroffen.

Reacties

Nu mannen- en vrouwenfestivals, straks weer jongens- en meisjesscholen en voor je het weet zijn we in een seksueel gescheiden maatschappij beland.



Misschien zou het handiger zijn om mensen op te voeden, in plaats van aan symptoombestrijding te doen. Maar ja...

Als we moslims of homo's of katholieken of vrouwen generaliseren dan krijgen we van alle kanten over ons heen, en dat is terecht. Maar wegens mannen is het terecht?



Zoals in elke groep zijn er goede en rotte appels, maar dat mag geen reden zijn de hele groep uit te sluiten of discrimineren. @venzje : helemaal mee eens.Als we moslims of homo's of katholieken of vrouwen generaliseren dan krijgen we van alle kanten over ons heen, en dat is terecht. Maar wegens mannen is het terecht?Zoals in elke groep zijn er goede en rotte appels, maar dat mag geen reden zijn de hele groep uit te sluiten of discrimineren.

@venzje : meisjesscholen vond ik nog niet zo'n slecht idee

