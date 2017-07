Toerist van trap geduwd bij Airbnb-ruzie

Een vrouw is zaterdagmiddag per ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat ze van de trap viel in een Amsterdams huis. Het slachtoffer en haar vriendinnen hadden op dat moment ruzie met de verhuurder van de woning. Op beelden is te zien dat de verhuurder de vrouw van de trap duwt.



De politie onderzoekt momenteel of de man de vrouw heeft geduwd. De vrouw moest na de val naar het ziekenhuis, de verhuurder is aangehouden.



De vrouw is een vriendin van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Muholi Zanele, die haar werk momenteel exposeert in het Stedelijk Museum. Ze plaatste het filmpje op Instagram. ,,Dit is racisme en kan niet worden goedgepraat'', schrijft Zanele. ,,Er wordt geweld gebruikt tegen zwarte lichamen, zoals je kunt zien in de video.''



De ruzie ontstond gistermiddag tussen vier toeristen die via de verhuursite Airbnb een huis aan de Potgieterstraat hadden gehuurd, en de verhuurder van de woning. Volgens de politie hadden de vier vrouwen het huis om 11.00 uur moeten verlaten, maar waren zij er om 12.30 uur nog.



De verhuurder en de toeristen kregen vervolgens ruzie. Op beelden van de discussie is te zien hoe de Nederlandse verhuurder de spullen het appartement uitzet en de vrouw hardhandig naar buiten werkt. Vervolgens valt de vrouw van de trap. Haar vriendinnen zijn op dat moment al beneden.



De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht, maar is inmiddels met licht letsel weer naar huis gestuurd. Ze heeft aangifte gedaan van het incident.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: