Rijkspolitie-Porsches rijden van Heteren naar Lichtenvoorde

HETEREN - Met fotocamera’s bewapend trokken afgelopen zondagochtend honderden bezoekers naar het Porsche Classic Centrum in Heteren. De reden? Veertig authentieke politieauto's van Porsche stonden netjes in een rij te wachten op een rit naar Lichtenvoorde. Het centrum wilde graag met zoveel mogelijk politie-Porsches nog één keer de snelwegen op.De belangstelling is erg groot en eigenaar van het centrum, Mark Wegh, is dan ook gestrest: ,,Het is heel erg druk”, zegt hij. Maar de Porsches zijn dan ook bijzonder. Hij heeft er zelf inmiddels acht. ,,De laatste jaren wordt het wel moeilijker om eraan te komen: de schaarste neemt toe.”Robert Freriks uit Elst maakt bedreven foto’s van de voertuigen. ,,Ik ben niet specifiek geïnteresseerd in Porsches hoor, maar in auto’s in het algemeen. Al is het natuurlijk wel bijzonder al deze politie-Porsches te zien.” Zoon Nick vindt de auto’s waar agenten nu in rijden op zich ‘prima’. ,,Maar als je in je achteruitkijkspiegel een politie-Porsche zag, wist je dat je gepakt werd. ”