Tilburgse uitbaatster geeft soep aan dakloze en wordt overspoeld met complimenten

Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, vindt Marijana Cortan. De uitbaatster van de Tilburgse eetgelegenheid Frank en Vrij gaf gistermiddag een duidelijk hongerige dakloze te eten. Foto's van haar barmhartige actie gaan in rap tempo het internet over.Gisteren aan het einde van de middag stond de man bij Cortan aan het terras. Hij zag eruit alsof hij zo van zijn stokje kon gaan, zegt ze. "Hij had medicijnen bij zich dus daar bracht ik hem een glas water voor."Van Cortan mocht de man, die uit Bulgarije bleek te komen, alles van de kaart bestellen. Hij wilde alleen maar soep en die kreeg hij dan ook. "Hij heeft me vervolgens tien minuten lang bedankt. Hij hoefde echt niets anders te eten, hij was me zo dankbaar, god zou over me waken."Cortan ging verder met het bedienen van de andere gasten. De man was op een gegeven moment weer verdwenen. Ze weet niet meer van hem dan dat hij uit Antwerpen komt en daar een vrouw en kind heeft."Ik heb tegen hem gezegd: als ik iets voor je kan doen, laat het me dan weten", zegt Cortan. "Ik wilde hem ook niet het gevoel geven dat ik hem op zijn nek zat. Eet maar lekker je soep, dacht ik."Ze is behoorlijk onder de indruk van de reacties op haar actie. "Wat een impact heeft dit, niet normaal. Ik weet niet wat me overkomt."Het had niet goed gevoeld om hem niets te geven, zegt ze er zelf over."Het is heel dubbel. Ergens vind ik het jammer dat iedereen zo met 'wauw!' reageert. Het zou normaal moeten zijn. Ik vind dat we zoiets allemaal zouden moeten doen. God verhoede dat ik zelf ooit in zo'n situatie terecht kom."