Aan je gezicht is te zien of je rijk bent of arm

Anderen kunnen aan je gezicht zien of je rijk bent of arm. Juist als je neutraal kijkt zonder uitdrukking.



Dat concluderen sociale psychologen in een artikel in het ‘Journal of Personality and Social Psychology’. Het leidt tot vooroordelen op allerlei gebieden. Werkgevers kiezen bijvoorbeeld eerder voor ‘rijke’ gezichten dan voor ‘arme’, zeggen onderzoekers Nicholas Rule en Thora Bjornsdottir.



“Zo’n subtiel verschil in gezicht kan grote gevolgen hebben,” aldus Bjornsdottir. “Het heeft invloed op je interactie met anderen en de kansen die je hebt.” Opvallend is dat sociale klasse alleen is af te lezen van een neutraal gezicht. Als iemand lacht, verdwijnt het verschil.



De onderzoekers concluderen dat een lach of een andere emotie ingesleten gezichtsuitdrukkingen maskeert. “Na vele jaren reflecteert je gezicht je ervaringen in het leven,” zegt Rule. “Zelfs als we denken dat we neutraal kijken, zijn er overblijfselen van eerdere emoties te zien.” Zo is een langdurige periode van geluk, die in verband wordt gebracht met rijkdom, in je gezicht waar te nemen.



De onderzoekers verdeelden een groep studenten in tweeën: een van wie de ouders samen minder verdienden dan 60.000 dollar en een groep die uit een gezin kwam dat meer dan 100.000 dollar te besteden had. Een aparte groep werd vervolgens gevraagd om de neutrale, uitdrukkingsloze foto’s van hun gezichten te beoordelen. Het lukte ze om vaker dan je op basis van toeval zou verwachten de rijkeren van de armeren te onderscheiden.



“Er zijn neuronen in de hersenen gespecialiseerd in gezichtsherkenning. Het gezicht is het eerste dat we zien,” zegt Rule. “We zien gezichten in wolken, in bergen of boterhammen. We zijn voorgeprogrammeerd om gezichten te bestuderen,” geeft hij als verklaring.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: