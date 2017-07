Parkeerwachter kent geen genade: boete ondanks briefje

Dat parkeerwachters soms onverbiddelijk kunnen zijn, daar kwam een automobilist in Enschede donderdag achter. Ondanks een briefje op het raam dat de sleutels van de auto kwijt waren en de wagen daardoor niet kon worden verzet, vond de bestuurder een prent onder de ruitenwisser.De auto stond geparkeerd aan de Deurningerstraat in Enschede. Omdat de autosleutels kwijt waren geraakt, schreef de eigenaar een keurig briefje voor de parkeercontroleur:"Autosleutels zijn kwijt! We hebben geen reserve, dus kunnen niet weg! We hebben nieuwe sleutel aangevraagd maar dat duurt nog een week! A.U.B. geen boete geven!"De parkeercontroleur kende echter geen genade en deelde de boete toch uit. Die bedraagt in Enschede 61 euro plus het uurtarief. Volgens een buurtbewoner getuigt de actie van de parkeerambtenaar niet van veel medeleven.