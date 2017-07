Inspectie vat huisjesmelker die ordinaire garagebox als woning verhuurt

Inspecteurs van de Vlaamse Wooninspectie zijn in het Antwerpse op een ordinaire garagebox gestoten, achter een appartementsgebouw, die met krakkemikki

07-07-2017 15:49:20

Ik vind dat 200 euro per maand nog wel meevalt. Ja, veel heb je er niet voor. De man ging bij zijn ex-vriendin onder de douche. Als die een nieuwe vriend krijgt, zal dat douchen van hem daar wel snel afgelopen zijn. En was er ook een toilet met warm en koud stromend water in deze "studio" aanwezig?

Was er verwarming aanwezig en een keukenblok? Daarover vermeldt het artikel niets. Het voordeel van illegale verhuur is natuurlijk ook dat de bewoner geen aanslagen krijgt voor het opruimen van zijn huisvuil. Wie een tijdje voor 200 euro in de maand kan wonen, kan vaak genoeg besparen om zijn financien weer op orde te krijgen.