Kind neemt WO 2-bom mee naar kinderopvang

Een kind heeft woensdag een bom uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar een kinderdagverblijf in het Duitse Darmstadt (Hessen). Personeelsleden merkten het verdachte voorwerp op en sloegen alarm, zei een politiewoordvoerster. Daarna ontruimden ze uit voorzorg het pand.



De explosievenopruimingsdienst rukte uit om het explosief af te voeren. Later volgde ook nog een zoektocht in een bos, waar het kind de brandbom zou hebben gevonden. Volgens de politie zijn daar geen andere explosieven aangetroffen.

