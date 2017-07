Fitness: fietsen beter dan rennen

Als je per dag een bepaalde tijd beschikbaar hebt om aan je conditie en lijf te werken, dan kun je beter fietsen dan rennen. Fietsers ondervinden gemiddeld minder blessures, zoals stukke spieren en ontstekingen. Dat blijkt althans uit een onderzoek van de Appalachian State University. Onderzoekers hielden een groep proefpersonen in de gaten die of het een of het ander deden. De fietsers kwamen er qua kwaaltjes beter af. “Met fietsen kan je langer trainen en sporten zonder blessures,” zegt de onderzoeker.



Zeker als je veel sport is dat iets om over na te denken, zeggen de onderzoekers. Ook een oplossing: de twee methoden afwisselen

Reacties

zal best, maar dat onderzoek zegt niks over nordic walking en zwemmen, dus mij krijgen ze daarmee niet op de fiets

Maar je hebt dan weer een grotere kans op verzuipen en dat is bij bv nordic wandelen stukken minder @botte bijl, Met zwemmen schijn je de minste kans op blesures te hebben.Maar je hebt dan weer een grotere kans op verzuipen en dat is bij bv nordic wandelen stukken minder

@stora :

moet eerlijk opbiechten dat ik met nordic walking erg veel fotostops maak en dan niet fitness

