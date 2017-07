Haar arts weigerde haar euthanasie, nu is Laura daar blij om

Wees voorzichtig om psychiatrisch patiënten die een doodswens hebben ‘uitbehandeld’ te noemen, vindt Laura (43). Voor haar bleek er na ruim twintig jaar toch hoop. Haar arts weigerde euthanasie. Nu is ze daar blij om. Ze praat er over in Trouw.



Ze had zo vaak en zo hevig last van depressies, dat ze haar leven onleefbaar vond. De psychiater vond haar uitbehandeld. De huisarts weigerde euthanasie. En dus overweegt ze zelfmoord. Ze had de muziek voor na haar begrafenis al uitgezocht. “Het was een Duits lied van Taizé.” Maar voordat dat er van komt belandt ze bij een andere psychiater. En die ‘geneest’ haar. Ze beschrijft zichzelf nu als gelukkig.



“Ik ben zelfs zo gelukkig dat ik niet meer weet hoe ik ermee om moet gaan. Ik ben het niet gewend. Ik dacht heel lang dat betaald werk me gelukkig zou maken, ik leed onder mijn gemarginaliseerd zijn. Nu hoef ik niets van mezelf. Ik heb geaccepteerd dat ik nooit kan werken. Dat ik niet veel contacten kan hebben, daar ben ik te prikkelgevoelig voor.”

Reacties

06-07-2017 14:06:11 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 59.388

OTindex: 27.029

hulde aan die psychiater die Laura zo heeft kunnen helpen. hopelijk geeft hij zijn kennis door aan anderen....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: