Fiets nodig? In China hebben ze 23.000 leenfietsen over

Wat zie je op deze foto ? Een bol garen? Een sjaal? Nee, je ziet een kerkhof voor 23.000 leenfietsen in Hangzhou, China. En je ziet ook een probleem, zegt het bestuur van de stad. Het stadsbestuur wil zo snel mogelijk af van de megastalling.Leenfietsen kunnen door de inwoners van Hangzhou bij honderden verschillende stations worden geleend. In totaal worden er ongeveer 84.000 fietsen verhuurd in de stad. Het eerste uur mogen de gebruikers er gratis gebruik van maken, daarna moeten ze worden ingeleverd of moet er betaald worden.Maar de fietsen worden niet ingeleverd. Chinezen zetten uit tijdgebrek of laksheid de fietsen overal en nergens neer in de stad. Er is niet genoeg mankracht om de fietsen op te halen en terug naar de stations te brengen, dus heeft de gemeente besloten ze tijdelijk op te slaan. Dat resulteerde in het leenfietsenkerkhof, dat klein begon maar inmiddels is uitgegroeid tot een enorm veld vol duizenden fietsen.Er is nog geen oplossing. Waarschijnlijk worden de fietsen vernietigd. Tot dan levert de megastalling in ieder geval wel mooie plaatjes op.