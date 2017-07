Opwinding na sneeuwval in Nyahururu (Kenia)

De inwoners in Nyahururu hebben dinsdag sneeuwval geconstateerd, nadat de temperaturen in het huidige koude seizoen gedaald was.Een paar centimeter sneeuw bedekte wegen en aangrenzende boerderijen langs de weg tussen Rumuruti en Nyahururu en de weg tussen Nyahururu en Maralal.Automobilisten stopten om foto's van de sneeuwval te nemen en te delen op sociale media, waarbij opmerkingen over klimaatverandering werden gemaakt.'s Avonds waren de temperaturen in grote delen van Nairobi en omgeving beneden 20 graden Celsius.Sneeuw in Kenia komt bijzonder weinig voor, gezien de nabijheid van de Evenaar en de uitgestrekte streken van woestijnachtig scrubland.Maar Nyahururu ligt dicht bij Mt Kenia, Afrika's tweede hoogste berg, die met sneeuw bedekt is.Daarom noemen de Meru-mensen de berg "Kirimara", wat in hun taal betekent "dat heeft witte spullen", met verwijzing naar de witte pieken.