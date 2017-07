Vrouw (72) belandt met auto in zwembad, omstanders redden haar

Het is gelukkig goed afgelopen, maar dat had ook heel anders kunnen zijn. Een 72-jarige vrouw is met hoge snelheid een zwembad ingereden in Colorado Springs. Drie omstanders konden haar op tijd uit de auto bevrijden.Het ongeluk gebeurde maandag bij het hotel Cheyenne Mountain Resort Colorado Springs. Volgens de krant The Gazette trapte de vrouw per ongeluk het gaspedaal in, toen ze wilde remmen. De auto raakte een andere auto en reed daarna met 100 kilometer per uur een heuvel op, door een hek en kwam tot stilstand in het zwembad.Drie omstanders sprongen meteen het water in om de vrouw te redden. En van hen is hotelgast Corey Youso. Volgens hem was er gelukkig niemand aan het zwemmen toen het gebeurde. Hij zegt dat de vrouw een beetje in de war was en ze moeite had met haar gordel. Die heeft hij losgemaakt. "Ik denk dat ik een vakantie nodig heb na deze vakantie."Hotelgast Jessica Puzio was stomverbaasd toen ze samen met een vriend bij het zwembad kwam om te relaxen en de auto op de bodem van het zwembad zag. Tegen de BBC zegt ze: "Het opmerkelijkste was nog wel dat de auto geen krasje had. Alleen een klapband, verder niks. Het zwembad is haar redding geweest, daardoor werd het een zachte crash."