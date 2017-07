Van wie is deze koffer met 1,6 miljoen Australische dollar?

De Australische politie heeft een koffer met 1,6 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro) gevonden in een loods in Sydney. Dat gebeurde tijdens een onderzoek naar drugssmokkel.De politie heeft op zoek naar de eigenaar een oproep geplaatst op Facebook: "Als u denkt dat dit uw geld is, dan staan we te popelen om met u te praten", schrijft de politie. "En met 'praten' bedoelen we uiteraard dat we vragen hoe u aan de koffer met geld bent gekomen. We hebben een klein vermoeden dat het niet om uw salaris gaat."Het bericht leverde duizenden reacties op. Of die serieus te nemen zijn, is een tweede. Zo grapt iemand dat hij van het geld is beroofd door de fiscus, een ander zegt dat het geld per e-mail was beloofd door een Nigeriaanse prins.