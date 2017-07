Hoofddoekverbod tijdens diploma-uitreiking berust op misverstand

Een brief over een ‘hoofddoekverbod’ tijdens de diploma-uitreiking van de christelijke Melanchthon Mavo Schiebroek in Rotterdam heeft vandaag voor verontwaardiging gezorgd op social media. Leerlingen en ouders kregen in de brief expliciet de boodschap dat het voor leerlingen niet is toegestaan om tijdens deze avond ‘een hoofddoek of ander hoofddeksel te dragen. Sommigen kondigen aan niet te komen.Maar volgens algemeen directeur Nico van den Eijkel, die zelf ook verrast was door de bewuste passage, berust de zin over hoofddoekjes op een misverstand. Hij wijst erop dat sommige scholen van Melanchthon, zoals die in Schiebroek in hun huisreglement hebben staan dat het dragen van hoofddoekjes in het schoolgebouw niet is toegestaan. Dit zou passen binnen de wet- en regelgeving. Op die vestiging zijn dus geen leerlingen die op school een hoofddoek dragen.Op sommige andere vestigingen van Melanchthon, gelden andere huisregels en dragen veel meisjes een hoofddoek.Maar tijdens de diploma-uitreiking, die in een kerk plaatsvindt, geldt het verbod niet benadrukt Van den Eijkel. ,,Iedereen is welkom. Wij zijn een school van verbinding, niet van uitsluiting.’’