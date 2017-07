Culturele Hoofdstad-euro verdeelt Friese gemeenten

Zeker 10 van de 24 Friese gemeenten weigeren om 1 euro per inwoner bij te dragen aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Gemeenten die er nog niet uit zijn, sluiten zich mogelijk aan bij het nee-kamp.Het was het idee eerder dit jaar van burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden en zijn collega Tjeerd van Bekkum van Smallingerland. Alle 24 gemeenten maken 1 euro per inwoner over aan de organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad.Het plan van Crone en Van Bekkum moest 650.000 euro extra opleveren om te kunnen uitgeven aan marketing en reclame voor het Europese cultuurfeest in Leeuwarden in 2018. Van Bekkum is vorige maand benoemd als opvolger van de Belg Lieven Bertels, als directeur van LF2018.