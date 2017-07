Monster Evita (20) wil Miss Universe worden

De 20-jarige Evita Patsey Edgar wil volgend jaar Maleisië vertegenwoordigen bij de verkiezing van Miss Universe. Opvallend detail, haar lichaam is bezaaid met moedervlekken en daar werd Evita als kind erg om gepest.Na een zware jeugd heeft de Maleisische haar uiterlijk echter geaccepteerd en dat wil ze nu de wereld tonen.In tijdschrift Elle doet Evita haar verhaal nadat ze heeft gesolliciteerd voor een plekje in de missverkiezing van haar land. De jonge vrouw werd als kind erg gepest. Andere kinderen noemden haar ‘monster’."Het was niet makkelijk. In de lagere school werd ik gepest en als tiener was ik heel timide en mensenschuw. Ik wist niet hoe ik moest omgaan met mijn uiterlijk. Ik vroeg mijn vader zelfs om naar school te komen en de gemene kinderen op de vingers te tikken.”De pesterijen zorgden ervoor dat Evita zichzelf begon te verafschuwen. Ze wilde haar moedervlekken laten weghalen, maar artsen vonden dat een te groot risico."Gelukkig verminderde het pesten daarna gaandeweg. Toen ik op mijn zestiende op een kerkkamp ging, leerde ik van mezelf te houden en met anderen om te gaan. Toen pas begon ik te aanvaarden hoe ik eruitzie."Nu is Evita hartstikke blij dat de artsen zeiden dat het weghalen van de moedervlekken niet ging. Als mensen haar op straat of via Instagram zeggen dat ze haar zien als hun idool, of dat zij Evita als een inspiratiebron zien, doet dat de vrouw veel goed. Het is een van de belangrijkste redenen om mee te doen aan de missverkiezing."Door mee te doen kan ik mijn uniekheid en hervonden zelfvertrouwen tonen. En hopelijk kan ik anderen inspireren. Schoonheid zit namelijk niet alleen aan de buitenkant. Het gaat erom wie je bent en hoe je van jezelf houdt. Het gaat niet om perfectie."