Laurent (7) vliegt door gymnasium en volgt al artsopleiding

De zevenjarige Laurent Simons is begonnen aan een nieuwe stap in zijn nu al glansrijke carrière: hij krijgt les op het AMC.Laurent heeft een IQ van meer dan 145, zó hoog dat zijn intelligentie niet eens meer fatsoenlijk te meten valt. Sinds hij twee jaar geleden met zijn ouders van het Belgische Oostende naar Amsterdam verhuisde zit hij op privéschool Winford in Zuid.Het afgelopen halfjaar heeft hij daar met twee vingers in zijn neus de eerste twee klassen van het gymnasium afgerond. En waarschijnlijk is hij nog voor de zomervakantie ook al door de stof van Frans en Duits van de derde klas heen. Een nieuwe uitdaging was dus zeer welkom.Zijn vader, Alexander Simons, merkte dat Laurent vaak snuffelde in zijn medische boeken - Simons is tandarts. "Daarom zijn we naar de Universiteit van Amsterdam gestapt, om te vragen of zij iets voor Laurent konden betekenen." En zo is het gekomen dat de zevenjarige jongen nu een halve dag per week rondloopt in het AMC, waar hij de beginselen leert van medisch onderzoek doen."Laurent snapt dat hij de middelbare school moet doorlopen, maar die stof is niet aan hem besteed. Op het AMC heeft hij de tijd van zijn leven." Een speciale voorkeur heeft Laurent voor cardiologie. Zijn grootouders, die veel zorg voor hem dragen, zijn beiden hartpatiënt. "Hij hoopt heel erg dat hij zijn opa en oma ooit kan helpen."Het gymnasiumdiploma zal Laurent naar verwachting volgend jaar in zijn zak hebben. Want als hij een jaartje ouder is, mag hij ook wat later naar bed - en kan hij dus meer tijd besteden aan zijn huiswerk.Universiteiten tonen ook al interesse om hem daarna aan te nemen als student. Het zou zomaar kunnen dat Laurent en zijn ouders binnen afzienlijke tijd naar het buitenland verhuizen. Simons: "We blijven het liefst wel in Europa. In Amerika wordt mijn tandartsdiploma niet erkend, dat wordt wat lastig."Het genietje zit overigens lang niet de hele dag met zijn neus in de boeken. Hij volgt ook lessen aan een dj-school, en besteedt thuis veel tijd aan muziek. Volgens zijn vader ziet het er echter niet uit dat hij de nieuwe Martin Garrix wordt. "Laurent is een wetenschapper in de zuiverste zin van het woord."