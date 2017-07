Met 25 km per uur van Neerpelt naar Ibiza op de tractor

Het was een van die dingen die de Belg Peter Vanderheyden ooit nog eens wilde doen en dus deed hij dat ook. De Belg is een week geleden begonnen in de gemeente Neerpelt, 11 kilometer van de grens met Nederland en wist uiteindelijk deze week aan te komen op zijn eindbestemming, het eiland Ibiza waar niet veel Belgische tractoren te zien zullen zijn.De reis van 1.600 kilometer heeft de Belg afgelegd op zijn groene 49 jaar oude Fendt Farmer 2E tractor (de Rolls Royce onder de tractoren volgens de Belg) en zonder gebruik te maken van een GPS systeem. Daarnaast heeft hij de reis doorstaan door 82 uur lang vol in de zon te zitten aangezien het in alle landen waar hij heeft gereden mooi weer was. De reis heeft een week geduurd waarbij hij uit de gemeente Neerpelt richting Ibiza vertrok om te eindigen bij zijn appartement Siesta.Veel voorbereiding heeft de Belg niet gedaan. Hij pakte een kaart, trok een rechte lijn langs een bezem en had zijn route min of meer bepaald. De reis ging van Neerpelt naar Barcelona waar hij afgelopen zondag een ferry nam naar het eiland Ibiza. De hele reis reed hij 200 kilometer per dag met een gemiddelde snelheid van 20 kilometer per uur en altijd op plattelandswegen. Achterop de tractor had Peter een houten kist gemaakt met daarin een bed welke ook diende als kast en plaats waar hij de benodigde spullen in vervoerde. De enige luxe die er wel in zat was een aansluiting om zijn mobiel op te laden.Gedurende de hele reis heeft hij geen problemen meegemaakt en werd hij slechts eenmaal door de politie gestopt … om foto’s te maken met de agenten. En dat gebeurde bijna op het einde van de reis in Barcelona. Peter weet nu nog niet wat zijn volgende avontuur wordt maar hij denkt over een reis door Spanje naar Marokko. Voorlopig wil hij alleen rusten en van zijn verblijf op Ibiza genieten.