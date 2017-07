Man verzint dode vrouw en dochter om te profiteren van flatbrand Londen

De politie in Londen heeft een 52-jarige man gearresteerd die heeft geprobeerd een slaatje te slaan uit de verwoestende brand in de Grenfell-toren in Londen. De Brit claimde ten onrechte dat zijn vrouw en dochter bij de brand waren omgekomen.



Na afloop van de brand meldde de man zich bij de instanties, met een verzoek om financiŽle steun en nieuwe huisvesting. De autoriteiten boden hem in eerste instantie hulp, maar begonnen aan zijn intenties te twijfelen toen hij niet-overeenkomende verhalen ging vertellen.



Na een onderzoek bleek dat de man nooit in de Grenfell Tower had gewoond, dat hij ook niet getrouwd was of een dochter had. Voor de zekerheid werd navraag gedaan bij de daadwerkelijke bewoners van het appartement waar de man beweerde te wonen, maar ook deze mensen hadden nog nooit van hem gehoord. Meneer bleek in zijn eentje in het zuidoosten van Londen te wonen.



Fraude

De man is aangehouden en wordt verdacht van fraude. Daarbij wordt het hem bijzonder kwalijk genomen dat hij de tijd van de autoriteiten heeft verspild met zijn leugen. De Britste rechercheur Fiona McCormack verklaarde: ,,Die bewuste avond hebben zo veel mensen hun familie, hun huis en hun bezittingen verloren. Onze focus zou moeten gaan naar het ondersteunen van al deze slachtoffers en hun familie en naar het ontstaan van het vuur. We zullen daarom stevig optreden tegen iedereen die probeert te profiteren van het lijden van zoveel mensen.Ē



Bij de brand in de woonflat kwamen zeker 79 mensen om het leven. Het precieze dodental is nog niet vastgesteld.

