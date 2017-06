YouTube-ster schiet per ongeluk vriendje dood tijdens opname

Een meisje van negentien schoot per ongeluk haar 22-jarige vriend dood tijdens een experiment voor hun populaire YouTubekanaal. Reden? Ze wilden meer bezoekers trekken.



MonaLisa Ruiz en de de 22-jarige Pedro Ruiz III hebben samen een YouTubekanaal waarop ze pranks uitvoeren. Voor hun nieuwste video wilden ze ontdekken of een zware encyclopedie een kogel zou tegenhouden. Dat probeerden ze niet uit met een nepgeweer of door het boek ergens tegen aan te zetten. Nee, het leek ze een goed idee als Pedro het boek voor zijn borst zou houden, terwijl MonaLisa zou schieten met een Desert Eagle, een van ‘s werelds krachtigste pistolen. De jongen overleed ter plekke.



Om het allemaal nog erger te maken: hun driejarige dochtertje keek toe en MonaLisa is zwanger van hun tweede kind. “Ze waren verliefd. Het was gewoon een stunt die verkeerd is afgelopen”, zegt Claudia Ruiz, de tante van de overleden Pedro. “Hij vertelde me nog dat hij een idee had en ik waarschuwde hem nog om het niet te doen. Waarom ga je een echt geweer gebruiken?”, vroeg ik nog. ‘Omdat we meer kijkers willen trekken’, zei hij…”.

Reacties

30-06-2017 14:16:42 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.619

OTindex: 2.520





"Gewóón een stunt die verkeerd is afgelopen." Met een Magnum Desert Eagle... Ze moet dwars door hem heen hebben geschoten.

Mijn definitie van 'gewoon' is beduidend anders. Darwin Award!"Gewóón een stunt die verkeerd is afgelopen." Met een Magnum Desert Eagle... Ze moet dwars door hem heen hebben geschoten.Mijn definitie van 'gewoon' is beduidend anders.

30-06-2017 14:21:05 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.436

OTindex: 7.990

S

Voor de liefhebbers met een wapenvergunning: verkrijgbaar voor 975 euro. Een bijbel voor je borst houden houdt de meeste kogels wel tegen. Maar een Magnum Desert Eagle schiet dwars door zowat alles heen.Voor de liefhebbers met een wapenvergunning: verkrijgbaar voor 975 euro.

30-06-2017 15:04:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.876

OTindex: 55.102



Echt helemaal alles!

Hoe dom kan je zijn...... Alles voor de kijkcijfers dus.Echt helemaal alles!Hoe dom kan je zijn......

30-06-2017 15:10:03 pietertje5

Senior lid

WMRindex: 206

OTindex: 2

Wnplts: Geffen

als je 19 en 22 bent moet je beter weten, dood door schult lijkt me gerechtvaardigt

30-06-2017 16:05:55 allone

Stamgast



WMRindex: 28.324

OTindex: 58.052







: dan zijn die kinderen beide ouders kwijt.

: en helaas, Darwin Arward gaat niet, als je 2 kinderen hebt, de genen zijn al doorgegeven.. De allerbelangrijkste vraag wordt niet beantwoord: hoeveel kijkers hebben ze getrokken? @pietertje5 : dan zijn die kinderen beide ouders kwijt. @venzje : en helaas, Darwin Arward gaat niet, als je 2 kinderen hebt, de genen zijn al doorgegeven..

30-06-2017 16:51:05 pietertje5

Senior lid

WMRindex: 206

OTindex: 2

Wnplts: Geffen

@allone :



dus als je kinderen hebt hoef je niet gestraft te worden voor een misdrijf?



MonaLisa (die naam alleen al.....) had beter kunnen weten en ik verwacht zo dat die kinderen zelfs beter afzijn in een rustigere omgeving met verstandigere mensen. Misschien de grootouders of ooms en tantes? anders moet de kinderbescherming de maatregelen nemen dus als je kinderen hebt hoef je niet gestraft te worden voor een misdrijf?MonaLisa (die naam alleen al.....) had beter kunnen weten en ik verwacht zo dat die kinderen zelfs beter afzijn in een rustigere omgeving met verstandigere mensen. Misschien de grootouders of ooms en tantes? anders moet de kinderbescherming de maatregelen nemen

