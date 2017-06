Maatschappij dwingt verlamde man zelf trap naar toestel op te kruipen

De Japanse luchtvaartmaatschappij Vanilla Air is in ernstige verlegenheid gebracht en moest gisteren door het stof. Personeel van het bedrijf dwong een verlamde man te laten zien dat hij zelf de trap naar het toestel kon beklimmen. Immers in geval van nood moest hij ook zelf kunnen wegkomen.De lichamelijk gehandicapte Hideto Kijima (44) schrijft in een facebookpost over het voorval. De Japanner, nota bene hoofd van een organisatie die de toegankelijkheid van toeristische attracties voor gehandicapten beoordeelt, was op de heenvlucht nog door vrienden het toestel uitgetild.Dat was op de terugweg op 5 juni van het kleine eiland Amami naar Osaka niet aan de orde. De crew van budgetmaatschappij Vanilla Air zei hem aan te tonen dat hij zelf de trap naar het toestel op kon.Kijima – sinds 1990 verlamd vanaf zijn middel na een rugbyongeluk - worstelde zich uit zijn rolstoel en begon op zijn buik aan zijn beproeving. Met zijn armen trok hij zich de treden van de trap op, alle zeventien.,,Ik negeerde iedereen en ging gewoon maar door”, schrijft hij, ,,anders kon ik niet mee terug. Een van zijn vrienden liep achter hem aan, aanmoedigend na elke trede. Eenmaal boven kon Kijima weer in een rolstoel plaatsnemen en naar zijn stoel rijden.De Japanse lichamelijk gehandicapte is een ervaren reiziger. Hij schrijft hoe hij meer dan 200 vliegvelden in 158 landen heeft bezocht, maar iets als dit nog nooit heeft meegemaakt. Soms was het moeilijk om aan boord te komen, maar dan hielpen anderen hem. Er was altijd wel een oplossing te vinden, aldus Kijima. ,,Ik heb nooit gedacht dat ik voor een vlucht geweigerd zou worden omdat ik niet kan lopen. Het is een schending van mensenrechten.”En tegen het Japanse Nippon TV zegt hij: ,,Het verbaasde me dat de crewleden deden alsof het gewoon was.Nadat Kijima een klacht had ingediend bij het Japanse ministerie van Transport, maakte Vanilla Air gisteren zijn excuses. ,,We bieden hem onze excuses aan voor de onplezierige ervaring. We hebben hem ook gezegd dat we maatregelen nemen om onze service te verbeteren.”De budgetmaatschappij, gelieerd aan Nippon Airways, legt uit dat het kleine vliegveld op Amami momenteel het enige vliegveld is waar nog geen liften voor rolstoelgebruikers beschikbaar zijn. Daar wordt aan gewerkt, aldus de maatschappij. Op de website van de maatschappij staat nu wel dat er een speciale stoel is waarop rolstoelgebruikers omhoog kunnen worden getild. Daarvoor moet echter een formulier worden ingevuld, dat vijf dagen van tevoren moet worden ingediend.