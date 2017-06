Hang de AED desnoods s nachts terug, wij kunnen er levens mee redden

,Het was de eerste die 24 uur per dag beschikbaar was in het dorp.’’ Bestuurslid Martin de Rooij van de EHBO-vereniging in Renswoude baalt flink. Een nog onbekende dief roofde ergens tussen donderdag en zaterdag de AED van het Dorpsplein.De reden van de diefstal is een raadsel. ,,Je kan maar ιιn ding met een AED, en dat is levens redden. Daarnaast moet je het apparaat na ieder gebruik weer aanvullen. Je moet dus geld investeren om hem weer werkend te krijgen. Zo moeten de accu en de pads vervangen worden’’, legt De Rooij uit. En de waarde? ,,Dan moet je denken aan zo'n 1.600 euro. Maar vind er maar eens een koper voor. Het merendeel van de AED's staat geregistreerd. Ook het bijbestellen van onderdelen gaat via een serienummer.’’Belangrijker dan dief pakkenOndertussen zit Renswoude zonder levensreddend apparaat. ,,Er is in de tussentijd een oproep geweest voor een reanimatie. Nu kan ik niet met zekerheid zeggen dat de AED daarbij nodig is geweest. Maar als het wel zo was, dan had het simpelweg niet gekund.’’De Rooij ziet daarom het liefst dat de dief de AED teruggeeft. ,,Desnoods hangt hij of zij het ding 's nachts terug, als niemand kijkt. Wij kunnen hier levens mee redden. Dat vinden we een stuk belangrijker dan het pakken van de dief.’’