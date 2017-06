Man wordt aangereden door bus, staat op en loopt een pub binnen

Het is bizar om te zien. Bewakingsbeelden in het Britse stadje Reading registreren hoe een man wel heel kalm blijft als een bus hem in volle vaart van achteren aanrijdt.Na de botsing krabbelt hij op alsof er niets gebeurd is, en loopt een naastgelegen pub binnen. Volgens de BBC gebeurde het ongeluk afgelopen zaterdag. De man vliegt door de lucht, en mist een lantaarnpaal op een haar na.Het is niet duidelijk wat de man in de pub heeft gedaan. Volgens de BBC is hij er goed vanaf gekomen en heeft hij alleen een paar blauwe plekken.De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het vervoersbedrijf dat verantwoordelijk is voor de bus noemt het een 'verschrikkelijk ongeval', en zegt dat ze een onderzoek zullen instellen.Bekijk hieronder de bewakingsvideo. (Let op: beelden kunnen als schokkend worden ervaren).