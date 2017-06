18-jarige Lee springt in rivier vol krokodillen om indruk te maken op meisje

Een poging om indruk te maken op het meisje van zijn dromen, kostte een Australische tiener bijna het leven. De 18-jarige Lee de Paauw sprong in een riviertje en werd aangevallen door een krokodil.Hij had kunnen weten dat er krokodillen zaten in de rivier, maar daar dacht Lee niet aan toen hij indruk wilde maken op de Britse Sophie Paterson. Zij brengt als backpacker een bezoek aan AustraliŽ.Achteraf beschrijft Lee zijn actie als 'stom'. Nadat hij in het water sprong, werd de tiener direct aangevallen door een krokodil. Het dier beet hem in zijn arm. "Ik dacht dat ik er geweest was", zegt hij nu over de aanval.Maar Lee liet zich niet zo makkelijk pakken: "Ik gaf hem een klap op zijn snuit, daarna nog een klap op zijn ogen en toen liet hij me los." De tiener kon op eigen kracht uit het water klimmen en ligt nu in het ziekenhuis.En Sophie? Die is niet blij met zijn actie. "Ik zou wel gek zijn als ik hier van onder de indruk was. Het is niet grappig om je leven riskeren op die manier. Ik vind het wťl goed hoe opgewekt hij is na de aanval."Backpackster Sophie werkt als fruitplukker en kan daarom niet op bezoek bij Lee. Maar ze heeft wel toegezegd dat ze met hem op date gaat. Ook fysiek kwam Lee goed weg: hij zal volgens de dokter alleen wat littekens overhouden aan de krokodillenbeet.