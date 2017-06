Dictator Kim Jong-un laat zijn oren photoshoppen

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un (33) zou onzeker zijn over het formaat van zijn oren. Om die reden laat hij, voordat het regime officiële propagandakiekjes van hem met de wereld deelt, zijn oorschelpen en -lelletjes met een fotobewerkingsprogramma verkleinen.Dat Kim Jung-un daadwerkelijk de vorm van zijn oren laat manipuleren, werd recent duidelijk toen experts foto's van de Briljante Kameraad en Geweldige Leider - zo wordt hij in Noord-Korea genoemd - door speciale software haalden. Om precies te zijn een programma (Tungstène) dat wordt gebruikt door forensische rechercheurs om te achterhalen of beelden al dan niet zijn bewerkt. Wat bleek? Kim Jong-uns gehoororganen worden al jaren totaal anders weergegeven dan de werkelijkheid.De gemanipuleerde oren van Kim Jong-un werden iets meer dan een maand geleden ontdekt door Dave Schmerler: een analist bij een Amerikaanse organisatie die bestudeert hoe landen zoals Noord-Korea omgaan met kernwapens. Hij stuurde een foto van de Kim-oren naar collega Jeffrey Lewis en die bevestigde zijn vermoeden met de conclusie: de Noord-Koreaanse leider is kennelijk ontevreden met of gefrustreerd over zijn oren of wil met een bescheidener formaat intelligenter lijken. Na hun ontdekking besloten de twee meer foto's van Kim Jong-un te analyseren. Ook op die foto's bleken de oren van de dictator bewerkt.Jeffrey Lewis vertelde Amerikaanse media over zijn opmerkelijke bevindingen. ,,Kim Jong-un laat zijn oren eigenlijk al jaren manipuleren. We vermoeden dat het vooral cosmetische aanpassingen zijn om de dictator knapper te maken dan hij in werkelijkheid is. Kim Jong-un lijkt ietwat te balen van zijn oren.''De experts weten honderd procent zeker dat sprake is van Noord-Koreaanse oormanipulatie. ,,Als met de speciale software op de oren van Kim Jong-un wordt ingezoomd zie je duidelijk dat de achtergrond merkwaardig is vervormd", aldus Lewis en Schmerler. ,,En de pixels rondom kloppen gewoon niet.''Volgens niet-wetenschappelijke studies verraadt de anatomie ervan veel over de aard van de betreffende persoon. Op een speciaal aan de oren gewijde website is een overzicht te vinden van oorformaten en -vormen en de eigenschappen van de 'drager'.