Belgische politie pakt boekenkakker op na poepen in een feestwinkel

De Belgische politie heeft de man opgepakt die de afgelopen weken bekend werd als de 'boekenkakker'. Hij liep tegen de lamp nadat hij ook in een carnavalswinkel zijn behoefte deed.



Het was een bijzondere vondst voor een schoonmaakster van een plaatselijke bibliotheek in het Belgische Halle, vlakbij Brussel. Naast de toiletpot vond ze een boek waarin iemand had gepoept.



“Geen prettige vondst natuurlijk", vertelt directeur Marc Snoeck tegen Het Nieuwsblad. "Maar de werkster heeft alles netjes opgekuist en in de vuilnisbak gegooid. Men ging er toen van uit dat iemand ziek was geworden op het toilet. Een ongelukje." Helaas bleek dat niet het geval, ook de twee weken daarna sloeg de 'boekenkakker' elke woensdagmiddag toe.



Lange tijd bleef het een raadsel wie er verantwoordelijk was voor het achterlaten van de uitwerpselen, omdat er geen camera's in de bibliotheek hingen en niemand iets had gezien. "Er is niemand die ­onlangs een fikse boete kreeg omdat hij zijn boeken te laat terugbracht. Dus dit kan geen wraakactie zijn”, zegt Snoeck.



Maar deze week was er een doorbraak in de zaak, toen de boekenkakker ook zijn behoefte deed in een carnavalswinkel in de buurt. Daar hangen wel beveiligingscamera's en dus konden agenten meteen met de beelden naar de bieb, waar de dader werd herkend als vaste bezoeker. Hij zit voorlopig vast, het is niet duidelijk waarom hij de uitwerpselen achterliet.

Reacties

28-06-2017 08:27:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.587

OTindex: 2.514

En liep die boekenkakker op sladbippers?

