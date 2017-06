Meteoriet stort neer... op het dak van een schuurtje in Noord-Holland

Tien centimeter groot, een halve kilo zwaar en helemaal zwartgeblakerd, het was een mysterieus stuk steen, dat bewoners vonden op het dak van hun schuurtje in Broek in Waterland. Het bleek dan ook niet van onze eigen planeet afkomstig.Het gebeurde op woensdag 11 januari binnen een paar seconden: er was een heldere vuurbol aan de hemel, een harde klap en een dakpan in Noord-Holland brak in duizend stukken. De oorzaak bleek een zwarte steen, die na een zoektocht op internet bij de wetenschappers van Naturalis terechtkwam.Die stelden vast dat het om een L6-chondriet ging, een meteoriet dus. De donkere buitenlaag is de smeltkorst. Die ontstaat door de wrijvingshitte als de meteoriet met 10 kilometer per seconde door de dampkring raast. Daarbij ontstond een heldere vuurbol die door tientallen mensen is waargenomen.Het is pas de zesde meteoriet die ooit is gevonden in Nederland. “De steen maakte ooit deel uit van een groter hemellichaam in de planetoďdengordel”, aldus Naturalis-geoloog Leo Kriegsman. De omgeving van de vindplaats is uitgekamd op zoek naar meer brokstukken, maar dit was de enige.