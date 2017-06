Meisje overleeft val uit 7 meter hoge pretpark-attractie

Een 14-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Delaware heeft een val van 7,5 meter uit een pretparkattractie overleefd dankzij de hulp van omstanders die haar opvingen.Op een video die van het ongeluk is opgedoken, zijn huiveringwekkende beelden te zien van het meisje dat verwoede pogingen doet om zich aan het wagentje vast te houden terwijl haar jongere broertje naast haar zit. Als de attractie wordt stilgezet, verzamelt zich snel een menigte onder het karretje die het meisje aanmoedigt los te laten.Na enkele minuten weet het meisje zichzelf uit haar benarde positie te bevrijden en in de armen van omstanders te vallen. Het meisje is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.De 47-jarige Matthew Howard was een van de bezoekers die het meisje opving, zo meldt persbureau AP. Hij liep daarbij een lichte rugblessure op, maar mocht na behandeling weer naar huis. ,,Niemand positioneert zich vrijwillig onder een vallend lichaam, maar ik kon dat meisje toch niet dood laten gaan?'', zo zei hij over zijn heldendaad.Hoe het meisje plots uit het wagentje kon glijden in het Amerikaanse pretpark in New York wordt nog onderzocht. Six Flags Great Escape heeft de attractie Sky Ride gesloten en onderzoekt wat er precies gebeurd is.