Geen ophef om borsten, maar om lippen in Suske en Wiske

Belgische media berichtten gisteren massaal over de blote borsten die voor het eerst te zien zullen zijn in het volgende stripalbum van Suske en Wiske. Maar de focus ligt nu op de tekening van de man die naar de borsten kijkt. De donkere man is volgens schrijfster Dalilla Hermans racistisch afgebeeld.De schrijfster is een actie begonnen op sociale media. Ze zegt in een video dat het geen afbeelding is van een Afrikaanse man, maar van "een halve aap". "Dat zijn geen lippen, zo teken je de mond van een dier."Ze roept tekenaars en kunstenaars op om een normale afbeelding te maken van de man en die te delen met de vermelding "nomoremonkeybusiness".De Belgische uitgeverij van de stripverhalen, Standaard Uitgeverij, zegt tegen de VRT begrip te hebben voor haar opmerking en biedt excuses aan. "We hadden niet gedacht dat de tekening deze reacties ging uitlokken. Verschillende partijen zijn er te licht overgegaan", zegt een woordvoerder.De uitgeverij geeft daarbij wel aan dat de strip een zeer divers aanbod van figuren bevat: "Er is bijvoorbeeld een zwarte politie-agent die helemaal anders afgebeeld wordt. Een strip is altijd opgebouwd rond karikaturen, Lambik is ook geen prototype van dÚ man."