WTF?! Taekwondobond kiest nieuwe naam vanwege afkorting

De World Taekwondo Federation, op het eerste gezicht lijkt er niks mis met de naam van de taekwondobond. Maar de 'WTF' is de negatieve publiciteit rond de afkorting zat. Daarom komt er een naamsverandering.De bond werd in 1973 opgericht. In die tijd had nog niemand van de afkorting WTF, voor What The Fuck, gehoord. Volgens de bond was de afkorting 'niet genoeg verbonden met de taekwondobond en dus was het belangrijk dat we een nieuwe naam kozen', schrijft de BBC.De nieuwe naam is niet extreem creatief. De taekwondobond heeft eigenlijk alleen de 'F' laten vallen en heet voortaan World Taekwondo (WT). De naamswijziging is uitgevoerd voor de World Taekwondo Championships, die zondag zijn begonnen.