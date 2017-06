Vader begraaft zoon, die nog blijkt te leven

Elf dagen na de afscheidsdienst voor zijn zoon kreeg Frank Kerrigan (82) midden in de nacht een telefoontje van een vriend. "Je zoon leeft nog."Kerrigan hoorde daarna de stem van zijn zoon door de hoorn. "Hij zei: hoi pap." Er bleek iets vreselijk mis te zijn gegaan bij de identificatie van de dode die hij eerder begraven had.Op 6 mei was er een lichaam gevonden achter een winkel in Orange County, CaliforniŰ. Klaarblijkelijk dacht een omstander dat het ging om de 57-jarige Frank Kerrigan, een dakloze man met psychische problemen. Hij was in de buurt van de winkel opgegroeid.De familie Kerrigan kreeg te horen dat hun zoon was ge´dentificeerd aan de hand van zijn vingerafdrukken. Er werd een begrafenis gehouden waar vijftig mensen op afkwamen.De vader liet nog wel de kist openen om afscheid te nemen, maar omdat hij overmand was door verdriet zag hij niet dat er iets mis was. "Ik wist niet hoe mijn dode zoon eruit zou zien."Na het telefoontje van de zoon heropende de politie de zaak. Het bleek dat er nooit vingerafdrukken waren gecheckt: Kerrigan was ge´dentificeerd aan de hand van een oude rijbewijsfoto. Toen de vingerafdrukken nog eens door het systeem werden gehaald, kwam er een andere naam naar boven."We dachten dat we onze broer hadden begraven", zegt zijn zus, die een kaarsje opstak op de plek waar het lichaam was gevonden. "Iemand anders heeft een prachtig afscheid gehad. Gruwelijk."Volgens zijn familie keerde Frank Kerrigan na het telefoontje terug naar de straat. Zijn zus zegt dat hij geen idee heeft wat de fout met zijn familie heeft gedaan. De familie eist een schadevergoeding.