Oudste gevangene VS (100) na tientallen jaren op vrije voeten

Sonny Franzese is vrij. De maffiabaas uit Long Island was met zijn 100 jaar de oudste gevangene van de Verenigde Staten. Hij werd in 1967 veroordeeld tot 50 jaar cel.Franzese was al zes keer voorwaardelijk vrijgelaten, waarna hij elke keer al snel weer de fout in ging. Zo perste hij onder meer middenstanders af. In totaal zat hij de afgelopen 50 jaar 35 jaar vast.Franzese was lid van de Colombo-maffiaclan. Hij wordt verdacht van tientallen moorden, maar die zijn nooit bewezen. De man, die achter een looprek zijn vrijheid tegemoet ging, trekt in bij zijn dochter in Brooklyn.