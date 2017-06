Ziek? Dat ligt aan je geboortemaand

De maand waarin je geboren bent kan invloed hebben op welke ziektes je krijgt. Dat stellen Spaanse wetenschappers. Zo hebben mannen die in september zijn geboren, drie keer meer kans op schildklierproblemen dan jongens die in januari ter wereld kwamen. Junimeisjes hebben minder last van migraine en de overgang.



De experts geloven dat seizoensgebonden veranderingen in zonlicht, temperatuur en virussen de foetale ontwikkeling kunnen beïnvloeden. De wetenschappers onderzochten 27 chronische ziekten bij 30.000 mensen. De significante impact verbaasde hun.



Goed nieuws voor wie in september geboren is. Dan heb je de minste kans op chronische problemen. Mannen die in juni geboren zijn hebben 34 procent minder kans op depressies en 22 procent minder kans om gediagnosticeerd te worden met rugpijn.



Maar er zijn ook minder gunstige conclusies. Wie in augustus het levenslicht zag als man heeft dubbel zoveel risico om astma te krijgen, in vergelijking met baby’s die begin van het jaar geboren zijn. Vrouwen die in juli geboren zijn hebben juist vaker een hoge bloeddruk en hebben 40 procent meer kans op incontinentie.



De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Medicina Clinica. Onderzoekers aan de universiteit van Columbia in New York concludeerden twee jaar geleden soortgelijke resultaten. Zij ontdekten echter dat mensen die geboren zijn in mei de minste kans hebben op een ziekte en die in oktober het meest.

