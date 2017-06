Dat is pas streng: School in China stampt telefoons leerlingen kapot

Leraren klagen steen en been over scholieren die maar niet van hun mobiel af kunnen blijven. Soms wordt de telefoon dan geconfisqueerd, maar dat helpt slechts tijdelijk, moeten docenten in China hebben gedacht. Daar pakken ze het een stuk rigoureuzer aan.Op een middelbare school in Guiyang, een miljoenenstad in het zuidwesten van China, wordt elke telefoon die wordt ingepikt ook meteen vernietigd. Tot grote horror van de leerlingen gooit een leraar de telefoon eerst in het water, waarna hij met een hamer wordt bewerkt.De video waarin een docent drie telefoons kapot maakt, terwijl de leerlingen geschokt toekijken, gaat de hele wereld over. Er is één scholier bij die zijn ogen bedekt. Hij kan het letterlijk niet aanzien.“Als studenten toch stiekem hun telefoon meenemen terwijl ze daarvoor geen toestemming hebben, verdrinken we hem in een bak water en slaan we hem kapot. Dat is een schoolregel”, vertelt de schoolleiding.Wie zijn telefoon meeneemt, moet hem aan de leraar geven. “We hebben dit zo vaak herhaald, maar als ze dan nog niet willen luisteren dan zien we geen andere oplossing dan de telefoon recht voor hun ogen te vernietigen.”Volgens de school staan de ouders welwillend tegenover de strenge maatregel. De leerlingen denken daar uiteraard anders over. Op sociale media uiten ze hun woede: “Dit is ziek. Waarom kapot maken? Ik moest op school voor mijn leraar mijn MP4-speler vernielen. Dat is echt ziek.” Een ander reageert: “Is dit een school of een gevangenis.”Dit filmpje is het kijken waard (let vooral op de geschokte blikken van de leerlingen): Filmpje