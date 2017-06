Penis van De Koning te groot voor minister Schultz van Haegen

Kunstenaar Peter de Koning uit Steenbergen krijgt zijn houten penis terug van demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie verhuist volgende week naar een ander pand en heeft geen plek meer voor het kunstwerk. Zo laat het secretariaat van de minister dinsdag aan De Koning weten. Actievoerders tegen de A4 schonken de fallus twee jaar geleden aan de minister bij de opening van de snelweg."Toch leuk om te horen dat de ministerie het kunstwerk al die jaren heeft bewaard", zegt De Koning vereerd. Of zijn één meter hoge piemel altijd op het kantoor van de minister heeft gestaan, is niet bekend.Schultz van Haegen kreeg de fallus in 2015. Omwonenden die klaagden over geluidsoverlast van de A4 zetten destijds een groter broertje van het piemelkunstwerk langs de weg. Tijdens de officiële opening van de A4 werd de kleinere piemel in de handen van de minister gedrukt.Het secretariaat van de minister vroeg De Koning dinsdag wat er met het kunstwerk moet gebeuren. Het nieuwe gebouw is te klein voor de fallus.Penis terug naar SteenbergenVolgende week woensdag wordt de houten penis terugbezorgd. "Hij past gewoon in de kofferbak van de auto van de minister hoor, maar ik denk niet dat zij het kunstwerk zelf komt terugbrengen."Een nieuwe passende bestemming voor de fallus heeft De Koning al. "Daar ga ik nog niets over zeggen, maar er is iemand die gruwelijk de pik op mij heeft."