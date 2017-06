Speciaal fietsslot zorgt dat je niet meer kunt appen op de fiets

Het is verleidelijk: even snel je telefoon pakken, nieuwe appjes lezen, er een paar terugsturen. En ondertussen gewoon doorfietsen in het drukke stadsverkeer. Omdat dat heel gevaarlijk is, is er nu een speciaal fietsslot dat voorkomt dat je kunt appen op de fiets.



De ‘SafeLock’ is verbonden met een app. Zodra iemand zijn fiets van het slot afhaalt blokkeert het slot het netwerk van de gebruiker. Je opent de ‘SafeLock’ niet met een sleutel, maar met een app, die een signaal stuurt naar het netwerk van KPN. Daardoor wordt het data- en telefoonverkeer tijdelijk stopgezet. Je kunt alleen nog 112 bellen.



Volgens Veilig Verkeer Nederland zorgt het gebruik van de smartphone op de fiets ‘voor een forse toename van het aantal verkeersslachtoffers’. “En dan vooral onder de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: jonge kinderen en tieners’’, aldus Veilig Verkeer Nederland-directeur Felix Cohen.



De SafeLock is dus een ideale oplossing. Hij is vooralsnog alleen verkrijgbaar bij KPN en kost rond de 100 euro.

Reacties

22-06-2017 18:54:55 lightforblack

Of je zet even je internet uit tijdens het fietsen, net zo makkelijk

