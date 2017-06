Deze hoofdstad is zes keer zo groot als New York, maar er woont bijna niemand

Naypyidaw is de hoofdstad van Myanmar. De stad beslaat een oppervlak van 7.054 vierkante kilometer. Dat is bijna zes keer zo groot als New York en meer dan vier keer zo groot als Londen.Een gigantisch grote stad dus, maar niet als je naar het aantal inwoners kijkt. Er wonen amper 925.000 mensen, acht keer minder dan in New York of Londen. Naypyidaw was ook nooit de hoofdstad van Myanmar. Dat was Yangon (oftewel Rangoon). Tot de regering in 2005 besloot dat het anders moest en miljarden investeerde om Naypyidaw uit te breiden en om te toveren tot een miljoenenstad inclusief indrukwekkende gebouwen en grote brede wegen. De mensen zijn alleen nooit gekomen. De stad wordt voornamelijk bevolkt door ambtenaren.Er zijn wel volop voorzieningen. Overal ligt wifi. Hotels en restaurants wachten op gasten, winkels op klanten en de 22-baans wegen op auto’s. Maar er is bijna niemand. Reiziger en blogger ‘A Social Nomad’ bezocht de stad en vertelt op zijn blog: “Het station is gigantisch. Het ziet eruit als een luchthaven met hectaren aan tegelvloeren en torenhoge plafonds. En toch is er niemand.” Er is geen openbaar vervoer, wel zou er een groot ondergronds tunnelnetwerk zijn.