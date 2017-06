Cadeautje: baby geboren in vliegtuig mag levenslang gratis vliegen

Hij zal zijn moeder later dankbaar zijn, de baby die gisterochtend op tien kilometer hoogte is geboren in een vliegtuig van de Indiase vliegmaatschappij Jet Airways. Het pasgeboren jongetje krijgt namelijk een ticket waar hij zijn leven lang gratis mee kan vliegen.



De moeder was in haar eentje onderweg van Saudi-ArabiŽ naar India, toen de vliezen braken. Gelukkig was er iemand met medische kennis aan boord, waardoor de geboorte voorspoedig verliep.



Eenmaal geland werden moeder en zoon direct overgebracht naar het ziekenhuis. Ze maken het goed, vertelde de vliegmaatschappij tegen BBC.



De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben als regel dat zwangere vrouwen mee mogen vliegen tot 36 weken. Vanaf 28 weken hebben zij een brief van een arts nodig waarop staat wanneer zij zijn uitgerekend.



161 medepassagiers waren getuige van de geboorte. Het is de eerste keer voor deze vliegmaatschappij dat er een baby tijdens een vlucht is geboren.



Het komt wel vaker voor dat een moeder een kind in de lucht ter wereld brengt. In april van dit jaar verwelkomde een Turkse vliegmaatschappij een onverwachte extra reiziger: een vrouw beviel toen op twaalf kilometer hoogte.

